Blitz al Parco Monaco a Melito, catturati in due e droga sequestrata

I carabinieri della tenenza di Melito e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Mario Castellano e Antonio Agerola, di 39 e 44 anni. Erano nel parco Monaco di Melito, Castellano si occupava di monitorare la zona per evitare controlli, Agerola era colui il quale smerciava lo stupefacente. Addosso al 44enne i militari hanno trovato 12 dosi di cocaina, 9 di hashish e 40 bustine di marijuana. Anche banconote, 220 euro in contante ritenuto provento illecito. Entrambi sono finiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.