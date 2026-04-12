Parma 1-1 Napoli: primo match point disponibile per l’Inter

Secondo tempo nettamente meglio del primo per gli azzurri. Ripresa che si sviluppa con la squadra di Conte in attacco per la seconda metà di gioco con un Parma estremamente difensivista. Arriva il gol di McTominay regalando un punto che, seppur prezioso, fa perdere tante speranze al popolo partenopeo che si vede a 6 lunghezze di distanza dai nerazzurri. Stessi nerazzurri che alle 20:45 sfideranno il Como di Cesc Fabregas cercando di allungare a +9 dagli uomini di Conte. Primo match point disponibile per l’Inter
Parma-Napoli: promossi e bocciati del match
Milinkovic-Savic 6: più interventi difensivi che parate, complice l’unico tiro in porta del Parma
Juan Jesus 4: errore sul gol e partita piena di imperfezioni non da lui
Buongiorno 5,5: anche lui male sul gol del Parma, ma comunque molto attento nei 90 minuti
Olivera 6: il calciatore con più distanza percorsa della partita, solita partita importante dell’uruguaiano
Politano 6: doppia fase che lo contraddistingue da sempre, oggi non la sua miglior partita
Anguissa 4,5: partita disastrosa del camerunense, troppi errori per un giocatore dal suo calibro
Lobotka 6: regista puro, il gol degli azzurri è anche merito di una sua verticalizzazione di prima per Hojlund
Spinazzola 5: partita condita da troppi errori per l’ex Roma, non sufficiente
De Bruyne 6: detta i tempi dell’attacco azzurro, maestro
McTominay 7: scozzese che giganteggia in mezzo al campo, meritato il gol del pareggio
Hojlund 6,5: reduce da un problemino di salute, non abbiamo visto il miglior Hojlund. Nonostante ciò, è suo l’assist per il gol del pareggio.