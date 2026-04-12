HomeSportParma 1-1 Napoli: primo match point disponibile per l'Inter
Sport

Parma 1-1 Napoli: primo match point disponibile per l’Inter

Giacomo Maraucci
Di Giacomo Maraucci
Ultima modifica:
Parma 1-1 Napoli: primo match point disponibile per l'Inter
PUBBLICITÀ

Secondo tempo nettamente meglio del primo per gli azzurri. Ripresa che si sviluppa con la squadra di Conte in attacco per la seconda metà di gioco con un Parma estremamente difensivista. Arriva il gol di McTominay regalando un punto che, seppur prezioso, fa perdere tante speranze al popolo partenopeo che si vede a 6 lunghezze di distanza dai nerazzurri. Stessi nerazzurri che alle 20:45 sfideranno il Como di Cesc Fabregas cercando di allungare a +9 dagli uomini di Conte. Primo match point disponibile per l’Inter

Parma-Napoli: promossi e bocciati del match

Milinkovic-Savic 6: più interventi difensivi che parate, complice l’unico tiro in porta del Parma

PUBBLICITÀ

Juan Jesus 4: errore sul gol e partita piena di imperfezioni non da lui

Buongiorno 5,5: anche lui male sul gol del Parma, ma comunque molto attento nei 90 minuti

Olivera 6: il calciatore con più distanza percorsa della partita, solita partita importante dell’uruguaiano

Politano 6: doppia fase che lo contraddistingue da sempre, oggi non la sua miglior partita

Anguissa 4,5: partita disastrosa del camerunense, troppi errori per un giocatore dal suo calibro

Lobotka 6: regista puro, il gol degli azzurri è anche merito di una sua verticalizzazione di prima per Hojlund

Spinazzola 5: partita condita da troppi errori per l’ex Roma, non sufficiente

De Bruyne 6: detta i tempi dell’attacco azzurro, maestro

McTominay 7: scozzese che giganteggia in mezzo al campo, meritato il gol del pareggio

Hojlund 6,5: reduce da un problemino di salute, non abbiamo visto il miglior Hojlund. Nonostante ciò, è suo l’assist per il gol del pareggio.

PUBBLICITÀ
Giacomo Maraucci
Giacomo Maraucci

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ