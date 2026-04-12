Parma-Napoli: ritorna Hojlund dal 1′, Pellegrino out per squalifica

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Alle 15:00 andrà in scena il match che vedrà sfidarsi Parma e Napoli. Partita di fondamentale importanza da entrambi i lati. Per gli emiliani sarebbero tre punti importanti per consolidare ancora di più la loro posizione fuori dalla zona retrocessione. Per gli azzurri, invece, la vittoria è l’unica visione possibile per portarsi a +5 dal Milan, caduto ieri in casa per un netto 0-3 contro l’Udinese, e per accorciare e portarsi a sole 4 lunghezze dall’Inter, che invece scenderà in campo stasera contro il Como. Stando alla condizione delle squadre, ci troviamo avanti a due poli opposti. Infatti il Parma viene da tre punti in 5 partite, precisamente tre pareggi e due sconfitte. Situazione ben diversa per gli azzurri che, invece, hanno sulle spalle un en plein di 5 vittorie nelle ultime 5 partite.

FORMAZIONI UFFICIALI

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PARMA (3-5-2): Suzuki, Del Prato, Circati, Valentini, Troilo, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri, Strefezza, Elphege. All. Cuesta

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Buingiorno, Juan Jesus, Olivera, Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, McTominay, De Bruyne, Hojlund. All. Conte

Parma-Napoli: curiosità e statistiche a confronto

Il Parma è una delle tre squadre della Serie A 2025/26 che manda in rete meno calciatori diversi (10), come Verona e Torino ed è quella che ha calciato meno rigori (2, al pari di Lecce e Cagliari). Il Napoli è la squadra che ne subisce di più (8), come il Milan.

Solo I’Inter (27) ha guadagnato più punti nel girone di ritorno della Serie A 2025/26 del Napoli (26), reduce da 5 vittorie consecutive in Serie A: ultima sconfitta il 22 febbaio 2026 a Bergamo Atalanta-Napoli 2-1, Serie A. Nessuna squadra manda in rete più calciator diversi del Napoli (19) nella Serie A 2025/26. Gli azzurri sono l’unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte casalinghe.

Tra Carlos Cuesta ed Antonio Conte è il secondo incontro ufficiale dopo il pareggio a Napoli per 0-0 nella gara d’andata. In realtà, però, si tratta del primo confronto ravvicinato tra i due, poiché nella partita d’andata, al Maradona, Conte era squalificato e in panchina c’era il vice Christian Stellini.