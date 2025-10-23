“Partenope è una pu****a”, striscione choc dei tifosi dell’Eintracht contro i napoletani

PUBBLICITÀ

“Partenope è una pu****a, Piantedosi suo figlio”. Questo è quanto recita lo striscione shock dei tifosi dell’Eintracht contro il Napoli e il Ministro Piantedosi, esposto durante la partita di Champions League tra la squadra di Francoforte e il Liverpool.

Dopo i fatti accaduti nel 2023, con i tifosi tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco la città di Napoli, martedì 4 novembre alle ore 18.45 ci sarà la sfida tra gli azzurri e l’Eintracht, per la partita di Champions quest’anno ci sarà il divieto di trasferta.

PUBBLICITÀ

Per l’occasione, onde evitare nuovamente disagi, è pronta la sospensione dell’area Schengen decisa dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Da qui nasce lo striscione esposto dai tifosi tedeschi.