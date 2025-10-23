PUBBLICITÀ
“Partenope è una pu****a”, striscione choc dei tifosi dell’Eintracht contro i napoletani

Di Nicola Avolio
“Partenope è una pu****a, Piantedosi suo figlio”. Questo è quanto recita lo striscione shock dei tifosi dell’Eintracht contro il Napoli e il Ministro Piantedosi, esposto durante la partita di Champions League tra la squadra di Francoforte e il Liverpool.

Dopo i fatti accaduti nel 2023, con i tifosi tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco la città di Napoli, martedì 4 novembre alle ore 18.45 ci sarà la sfida tra gli azzurri e l’Eintracht, per la partita di Champions quest’anno ci sarà il divieto di trasferta.

Per l’occasione, onde evitare nuovamente disagi, è pronta la sospensione dell’area Schengen decisa dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Da qui nasce lo striscione esposto dai tifosi tedeschi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

