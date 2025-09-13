Party glamour nella splendida cornice flegrea per i 60 anni della scrittrice Paola Iannelli

PUBBLICITÀ

Nella magnifica dimora nobiliare De Gemmis, a Pozzuoli, si è svolta la festa per la celebrazione del sessantesimo compleanno della scrittrice partenopea Paola Iannelli. Gli ospiti sono stati accolti all’interno di una delle corti contenute nella struttura, fra angoli di agrumeti che rendono famosa la residenza nei Campi Flegrei, per bellezza e accoglienza.

L’event manager Arianna Antonioli, con sapiente maestria, ha condotto l’organizzazione del party, coniugando buon gusto e eleganza. La pausa gastronomica è stata curata dalla chef stellata Marianna Vitale, un connubio di finger food innaffiato dal prosecco delle Cantine Astroni e calici di vino locale.

Il dj set è stato affidato al geniale estro di Nicandro Del Barone, re delle notti napoletane, che ha dato vita a una ricca selezione dei successi targati anni ’80 e ’90.

Varie le personalità di rilievo: l’amministratore delegato dell’ABC di Napoli il Dottor Sergio de Marco e consorte, la Preside la Prof.ssa Bruna Musello, i docenti universitari Carla Langella e Paolo Netti, l’architetta Carla Giusti e il dottore Franco Perrone, il primario Antonello Cittadini e la geriatra Lavinia Saldamarco, l’avvocato Enrico De Sena e Federica Borghese, la scrittrice e speaker radiofonica Letizia Vicidomini, ai quali si sono uniti molti colleghi della festeggiata, tutti docenti del prestigioso liceo giuglianese A. M. De Carlo.

Le signore che sono intervenute, secondo indicazioni contenute nell’invito, hanno adornato le acconciature con fiori, cappelli, strass donando un pizzico di glamour all’evento.

Insieme al marito, il founder e manager Fabio Borghese, la figlia Flavia e tanti altri amici la scrittrice ha spento le candeline su una meravigliosa torta, rigorosamente rosa, realizzata dal laboratorio della famigerata pasticceria Dolci Momenti.

La splendida cittadina flegrea ha brillato all’ombra del suo Anfiteatro, testimone muto di un passato glorioso, luogo indiscusso in cui si coniuga arte e bellezza naturale, scossa dal fremito di un vulcano che scuote le anime, ma che infondo nutre di energia pura un territorio baciato dagli dei.