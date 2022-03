Fuochi e pacchi per l’onomastico di Bosti, il pentito: “Finta beneficenza”

Per la festa del suo onomastico il boss dell’Alleanza di Secondigliano Patrizio Bosti faceva consegnare un pacco alimentare alla gente del rione Amicizia di Napoli a fronte del quale però le persone erano tenute a pagare una somma. A rivelarlo, ai sostituti procuratori della DDA di Napoli Alessandra Converso, Ida Teresi e Antonella Serio, è il collaboratore di Giustizia Teodoro De Rosa. “…Alla fine il Bosti – dice ancora il ‘pentito’ – appariva fare una beneficenza ai poveri mentre in realtà era un modo per raccogliere altri soldi a suo favore”.

Il boss, inoltre, teneva sotto controllo i versamenti che, in quell’occasione, finivano nelle sue tasche: “…Per controllare la cosa – spiega De Rosa – sui dovevano scrivere su una sorta di registro nome e cognome di chi andava a ritirare il pacco e la somma che versava”.

Il collaboratore di Giustizia, inoltre, rispondendo alle domande degli inquirenti spiega che alla fine delle funzioni religiose, i santi e la madonna vengono celebrati anche sparando dei fuochi d’artificio il cui acquisto è gestito da persone del clan: “…i fuochi (d’artificio, ndr) – dice ancora De Rosa – almeno fino al 2010 era obbligatorio comprarli dal genero di Francesco Mallardo. Mio cugino collaborava con lui nel senso di raccogliere in giro per le cappelle i soldi per i fuochi…”.

(ANSA).