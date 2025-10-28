Paura a Napoli, 17enne aggredito con cocci di bottiglia: ricoverato al Pellegrini

PUBBLICITÀ

Questo pomeriggio, i carabinieri della sezione Stella sono intervenuti in via Don Bosco per un 17enne di origine egiziane ferito. Secondo quanto finora ricostruito, ancora da verificare, il minore sarebbe stato colpito con alcuni cocci di bottiglia da un gruppo di coetanei. Non sono ancora chiare dinamica e motivazione. Il giovane è stato portato al Pellegrini. Rimane in osservazione ma non è in pericolo di vita.