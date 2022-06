Paura a Napoli, donna investita mentre attraversa la strada: “Qui corrono come i pazzi”

Paura ieri a Napoli al Corso Amedeo di Savoia. Una donna è stata investita da un’auto mentre era intenta ad attraversare la strada. A renderlo noto è un cittadino che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli

“Dopo tante richieste per un autovelox in corso Amedeo di Savoia, questo è l’ennesimo incidente che accade. Soprattutto dopo le 21:30 non si può più attraversare perché le macchine sfrecciano a folle velocità, si rischia la vita su questa strada. Sono diversi gli incidenti verificatisi su questa strada a causa dell’alta velocità. Ragion per cui richiediamo, come già fatto in passato, l’installazione di dispositivi che impediscano o dissuadano gli automobilisti ed i centauri a correre, come dei dissuasori di velocità. Non bisogna perdere ulteriore tempo. Purtroppo sul nostro territorio ci sono troppi pirati della strada che ogni giorno vanno a folli velocità sulle nostre strade o guidano in modo distratto e pericoloso. Le continue tragedie che sono accadute non hanno insegnato nulla fino ad oggi” le parole del consigliere Borrelli.