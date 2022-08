Paura a Pianura, colpi di pistola nella notte: rinvenuti 6 bossoli

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti in Via Torricelli a Pianura. Ad allertare i militari sarebbe stata l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.

Difatti, in strada hanno rinvenuto 6 bossoli cal.9×19 e 1 ogiva deformata. Secondo quanto raccontato, alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d’ingresso di un’abitazione. Fortunatamente, i colpi esplosi non avrebbero raggiunto nessuno, infatti non ci sono feriti.

I carabinieri hanno subito dato inizio alle indagini, che sono attualmente in corso per chiarire dinamica. Tutti rilievi sono avvenuti a cura dei militari della sezione investigazioni scientifiche, appartenenti al nucleo investigativo di Napoli.