Paura a Somma Vesuviana, padre e figlio accoltellati

PUBBLICITÀ

Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nel parco San Sossio per due feriti.

Si tratta di padre e figlio di 45 e 26 anni, colpiti da una persona non meglio identificata armata di coltello. Il primo è stato portato all’ospedale del Mare ed è stato poi dimesso. Il più giovane è al Cardarelli ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

PUBBLICITÀ

Secondo alcune testimonianze raccolte in ospedale il ragazzo avrebbe manifestato esplicitamente l’intenzione di farsi giustizia da solo. È stato sentito mentre diceva: «Posso farmi anche 30 anni di carcere ma mi devo assolutamente vendicare».

Indagini in corso per ricostruire dinamica, matrice e luogo dei fatti.