Paura alla stazione metro di Bagnoli, scoppia la rissa con coltelli e bastoni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Questa notte verso mezzanotte i carabinieri della stazione Bagnoli stavano percorrendo viale della Liberazione quando hanno sentito delle urla provenire dalla stazione metro Bagnoli-Agnano.

Intervenuti, si è capito che era in atto una rissa tra due cittadini tunisini e due cittadini russi. I militari hanno sedato la rissa e bloccato i quattro.

Sequestrati bastoni in legno e coltelli. I 4, i tunisini hanno 20 e 25 anni mentre i russi hanno 43 e 52 anni: sono stati arrestati.

Dai primi accertamenti pare che la lite sia nata per motivi che nascono dopo aver ingerito molto alcol.

