Paura nel cantiere a Gragnano, operaio precipita da 10 metri d’altezza

Stamattina un operaio di 62 anni è caduto da un’impalcatura presente in un cantiere a Gragnano. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è arrivato dopo un primo ricovero al San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’incidente è avvenuto in via Nuova San Leone nei pressi degli uffici comunali, infatti, la squadra edile stava svolgendo lavori di ristrutturazione in una palazzina di edilizia privata.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Gragnano, le ambulanze del 118 e il magistrato di turno che ha aperto un’inchiesta sul grave incidente. Dunque i militari stanno effettuando i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica e per capire se fossero state prese tutte le misure di sicurezza nel cantiere . L’operaio è caduto da circa 10 metri d’altezza.