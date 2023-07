Paura per Roberta Capua, malore durante il programma su Rai Uno

PUBBLICITÀ

Roberta Capua ha avuto un malore poco prima dell’esibizione durante il programma condotto da Alba Parietti: ‘Non sono una signora‘. Il tutto è stato documentato dietro le quinte dalle telecamere di Rai Uno.

Il malore di Roberta Capua

‘Non sono una signora‘ è il programma presentato da Alba Parietti dove i concorrenti, tutti esponenti del mondo dello spettacolo, hanno la possibilità di esibirsi come Drag Queen. Vestiti estrosi e trucchi d’effetto, musica, ballo e recitazione; il mondo delle Drag Queen è teatralità e spettacolo. Roberta Capua è una delle concorrenti del programma e durante l’ultima puntata avrebbe dovuto portare in scena ‘Vulcanya‘ una drag con vestito in lattice strettissimo, unghie lunghissime e cresta verde.

Durante i preparativi nel camerino l’attrice pare però aver sofferto per il suo costume di scena. L’abito di Vulcanya è infatti molto stretto ed in lattice, pare che per questo all’attrice sia “mancato il fiato”. “Non ce la faccio, non riesco a respirare e mi sto sentendo male” così Roberta Capua lamenta davanti alle telecamere del backstage. Il costumista del programma ha quindi aiutato l’attrice a districarsi dal vestito, allentando la chiusura e permettendole così di riprendere fiato. Nonostante il piccolo contrattempo Roberta Capua è riuscita a riprendere fiato ed ad esibirsi con la sua ‘Vulcanya‘.