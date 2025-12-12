PUBBLICITÀ
Pensionato oncologico nasconde 1 kg di hashish in casa a Pozzuoli

Redazione Internapoli
Stanotte i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono andati nel rione Toiano a perquisire l’abitazione di un insospettabile. L’uomo ha 51 anni ed è in pensione perché malato oncologico. La scena, per certi versi, ricorda una famosissima serie Tv americana.
Ad aprire il proprietario di casa, inizia il controllo.

Nella stanza da letto dove è accesa solo la lampadina dell’abat-jour ci sono 10 tocchetti di hashish e metà panetto della stessa sostanza poggiati su un tavolino. Nella stessa camera, accanto al letto, altri 10 panetti integri di hashish.

La droga porta le etichette di note marche della moda già viste in passato durante le operazioni anti-droga. Lo stupefacente sequestrato pesa in tutto 1 chilo e 130 grammi. Nel cassetto del tavolino 130 euro in contanti. Sul comodino della stanza da letto lo smartphone con all’interno conversazioni legate allo spaccio di droga. L’uomo è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Lo spaccio degli ‘insospettabili’ 

Il fenomeno è oggettivamente consolidato. Un fenomeno che trova riscontro negli arresti dei carabinieri. Parliamo dello spaccio di droga che gira nelle mani di incensurati. Persone, all’apparenza insospettabili, che smerciano morte nelle strade di Napoli. La criminalità organizzata si adegua e si trasforma. Il rischio di grossi sequestri da parte delle forze dell’ordine è elevato e porterebbe notevoli problemi nelle casse dei clan. Stesso discorso per la rete dello spaccio con i pusher pregiudicati che orbitano nelle maglie dei controlli dei carabinieri con questi che spesso già conoscono le persone che hanno fermato e che stanno perquisendo.

Porti e autostrade sono sempre i luoghi dove arrivano e viaggiano i quintali di stupefacenti ma lo smercio, quello che porta i soldi, viaggia per vie parallele ma diverse.
E’ così, quindi, che la droga per la vendita al dettaglio si muove in piccole dosi e nelle mani di incensurati. In questo caso la perdita per la criminalità organizzata, sia dal punto di visto economico che in risorse umane, è gestibile e non porta danni.

