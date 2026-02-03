Perché Conte boccia Beukema: “Non mi dà garanzie”

PUBBLICITÀ

Sam Beukema è stato uno dei grandi acquisti del calciomercato estivo del Napoli. L’olandese, nonostante sia ormai all’ombra del Vesuvio da oltre 6 mesi non ha del tutto convinto Conte.

Beukema: il feeling con Conte non scatta

Il centrale difensivo è stato acquistato dagli azzurri per 31 milioni. Dopo le ottime due annate in cui ha disputato prestazioni sontuose con la maglia del Bologna, il Ds Manna e Conte hanno deciso di puntare su di lui, aggiungendo esperienza e qualità al reparto arretrato.

PUBBLICITÀ

Sin qui però Beukema non ha ancora dimostrato tutte le sue doti, venendo spesso messo ai margini del progetto. Dal suo arrivo in Campania, Sam ha collezionato 19 presenze, condite da una rete, quella al Franchi lo scorso 13 settembre. Un totale di 1287 minuti, molti dei quali a causa degli infortuni dei vari Buongiorno e Rrahmani.

Nonostante ciò, Beukema non ha saputo del tutto sfruttare il momento a suo favore per conquistare l’allenatore leccese. Neppure nella spedizione azzurra a Riyad, quando Conte gli ha preferito l’esperto Juan Jesus. A proposito di quanto detto, nell’ultima gara disputata dagli azzurri, al Maradona contro la Fiorentina è arrivato un chiaro segnale sullo scarso minutaggio dell’olandese.

Il tecnico azzurro boccia l’ex Bologna

Nel post gara di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte punzecchiato ai microfoni di DAZN, alla domanda postagli sul perchè avesse fatto entrare Olivera e non Beukema al posto dell’infortunato Di Lorenzo ha risposto: “Se ho fatto entrare Mathias Olivera è perchè mi da più garanzie rispetto a Beukema”.

Queste parole non fanno di certo ben sperare, ma mostrano come Conte oltre ad aver bocciato i vari Lucca e Lang, abbiamo fatto lo stesso anche per Beukema.

In un momento della stagione in cui anche Capitan Di Lorenzo sarà fermo ai box per almeno 1 mese e mezzo, il minutaggio di Beukema potrebbe aumentare, magari facendo ricredere Conte sulla sua affidabilità.

Se così non fosse, in estate non sarebbe da escludere un suo addio prematuro dopo appena 1 anno a Napoli.