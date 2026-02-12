Perché si festeggia San Valentino, chi era davvero il santo degli innamorati

PUBBLICITÀ

San Valentino non è solo il simbolo universale dell’amore romantico, ma una figura storica e religiosa che affonda le sue radici nel III secolo dopo Cristo. Dietro cuori, rose rosse e biglietti d’amore si nasconde la storia di un martire cristiano che visse in un’epoca di persecuzioni e che, con il suo sacrificio, contribuì alla diffusione del cristianesimo.

Qual è la vera storia di San Valentino?

San Valentino di Terni, commemorato il 14 febbraio, fu un vescovo cristiano vissuto nel III secolo. Secondo la tradizione, si oppose ai divieti imposti dall’imperatore Claudio II, che aveva proibito ai giovani soldati di sposarsi, convinto che gli uomini senza legami familiari fossero combattenti migliori. Valentino, sfidando l’autorità imperiale, celebrava matrimoni in segreto, sostenendo il valore dell’amore e dell’unione coniugale.

PUBBLICITÀ

Il suo gesto rappresentò non solo un atto di fede, ma anche una presa di posizione contro un potere che limitava la libertà personale e religiosa. In un periodo in cui il cristianesimo era ancora osteggiato, la sua figura divenne simbolo di coraggio e testimonianza.

Nel V secolo la Chiesa cattolica decise di sovrapporre la celebrazione cristiana di San Valentino ai Lupercalia, antichi riti pagani romani legati alla fertilità e alla purificazione. Questo processo di sincretismo culturale contribuì a trasformare il 14 febbraio in una ricorrenza cristiana, sostituendo progressivamente le tradizioni pagane.

Come è morto San Valentino?

La tradizione racconta che San Valentino fu arrestato durante le persecuzioni contro i cristiani, probabilmente sotto l’imperatore Aureliano. Dopo torture e interrogatori, venne condannato a morte e decapitato il 14 febbraio, intorno al 273 d.C., lungo la via Flaminia, a Roma.

Il suo corpo fu recuperato dai discepoli e successivamente traslato a Terni, dove oggi sorge la Basilica di San Valentino, meta di pellegrinaggi e luogo simbolo per le coppie che scelgono di consacrare il proprio amore proprio nel giorno a lui dedicato.

Perché San Valentino è il protettore degli innamorati?

Il legame tra San Valentino e gli innamorati si è rafforzato nel Medioevo. Oltre alla leggenda dei matrimoni celebrati in segreto, si diffuse anche il racconto secondo cui il santo avrebbe restituito la vista alla figlia cieca del suo carceriere, lasciandole un messaggio firmato “dal tuo Valentino” prima dell’esecuzione.

Nel XIV secolo, grazie alla diffusione dell’amor cortese, il 14 febbraio iniziò a essere associato all’amore romantico. Il poeta inglese Geoffrey Chaucer contribuì in modo decisivo a collegare la festa di San Valentino al concetto di amore ideale e spirituale. Da allora, la celebrazione si è evoluta fino a diventare l’occasione per scambiarsi lettere, doni e promesse.

I simboli moderni – cuori, colombe, Cupido – si sono aggiunti nel tempo, trasformando una ricorrenza religiosa in una festa globale dell’amore.

Tradizioni e curiosità sul 14 febbraio nel mondo

San Valentino è oggi celebrato in quasi ogni parte del pianeta, ma con tradizioni diverse e spesso sorprendenti.

In Portogallo, a Guimarães, gli uomini regalavano la “cantarinha dos namorados”, una brocca in argilla decorata, come gesto ufficiale di proposta. In Brasile, invece, la festa degli innamorati si celebra il 12 giugno, alla vigilia di Sant’Antonio, patrono dei matrimoni.

In Germania il simbolo portafortuna è il maiale, spesso regalato come augurio di prosperità. In Cina, oltre al 14 febbraio, esiste il Qixi Festival, celebrato il settimo giorno del settimo mese lunare, che ricorda la leggenda degli amanti separati dalla Via Lattea.

La prima scatola di cioccolatini a forma romantica fu ideata nell’Ottocento da Richard Cadbury, aprendo la strada a una tradizione commerciale oggi diffusissima. Ogni anno si acquistano oltre 50 milioni di rose e vengono fatte più di 220mila proposte di matrimonio. Negli Stati Uniti, oltre il 15% delle donne si invia fiori da sola.

E poi c’è Verona, città simbolo dell’amore shakespeariano: ogni 14 febbraio arrivano migliaia di lettere indirizzate a Giulietta, nella speranza di ricevere un consiglio sentimentale.

Tra fede e romanticismo

La figura di San Valentino unisce storia, fede e leggenda. Da martire cristiano a patrono degli innamorati, il suo nome è diventato sinonimo di amore in tutte le sue forme. Il 14 febbraio, al di là del consumismo, resta un’occasione per ricordare che il gesto più rivoluzionario – ieri come oggi – è scegliere di amare.