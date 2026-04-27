Primo Maggio in Italia: tra diritti, memoria e musica

La Festa dei Lavoratori rappresenta in Italia una delle ricorrenze civili più significative, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori e occasione di riflessione sulle conquiste sociali ottenute nel tempo. Celebrata ogni anno il 1° maggio (il ritorno nel 1946 dopo che nel periodo fascista era stata anticipata al 21 aprile), la giornata è scandita da manifestazioni, cortei e iniziative promosse in tutto il Paese da sindacati e associazioni.

Le sue radici risalgono alle rivendicazioni operaie di fine Ottocento, legate alla richiesta di condizioni di lavoro più dignitose e alla riduzione dell’orario lavorativo. Oggi il Primo Maggio è non solo memoria storica, ma anche uno sguardo alle sfide attuali del mondo del lavoro.

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Il ricordo della strage di Portella della Ginestra

Tra i momenti più drammatici legati a questa ricorrenza in Italia c’è la Strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1° maggio 1947. Durante una manifestazione di lavoratori e contadini, un gruppo armato aprì il fuoco sulla folla provocando 11 morti (otto uomini e tre bambini) e tantissimi feriti.

L’eccidio, attribuito alla banda di Salvatore Giuliano, resta uno degli episodi più gravi della storia repubblicana e un simbolo delle tensioni sociali del dopoguerra. Ancora oggi viene ricordato come monito sull’importanza della difesa dei diritti e della democrazia.

Tra piazze e partecipazione

In tutta Italia, il Primo Maggio continua a essere celebrato con cortei e iniziative pubbliche che mettono al centro temi come sicurezza, diritti e dignità del lavoro. Le principali organizzazioni sindacali rinnovano ogni anno il loro impegno su questioni cruciali come precarietà, salari e tutele.

Il Concertone di Roma

A chiudere simbolicamente la giornata è il tradizionale concertone in Piazza San Giovanni in Laterano, promosso da CGIL, CISL e UIL.

Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno spicca il ritorno di Geolier, uno degli artisti più seguiti della scena rap italiana, pronto a salire nuovamente sul palco prima del suo tour negli stadi.

La lineup, in continuo aggiornamento, vede già la presenza di nomi importanti come Litfiba, Riccardo Cocciante, Ditonellapiaga, Frah Quintale, La Nina, Eddie Brock e Sayf.

Un evento che, come ogni anno, unisce musica e impegno civile, trasformando il Primo Maggio in una grande festa collettiva capace di parlare soprattutto ai più giovani, senza dimenticare il valore storico e sociale della giornata.