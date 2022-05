Picchia il controllore per non pagare il biglietto del bus, passeggero in fuga nel Casertano

Ha sferrato un pugno al controllore, poi con una spranga ha sfondato il vetro della portiera del bus. È accaduto in provincia di Caserta, sulla linea Mondragone-Castel Volturno. L’aggressore, un giovane extracomunitario, ha fatto perdere le sue tracce subito dopo.

Prima la discussione con il controllore per la mancanza del biglietto sul bus

L’uomo, in compagnia di tre amici, era salito a bordo del bus di Air Campania alla fermata di Torre di Pescopagano. Inizialmente non voleva pagare il biglietto. Ne è nata una prima discussione con il verificatore che lo ha richiamato all’acquisto del ticket. Quando il bus, poi, è giunto a Pinetamare i suoi amici hanno chiesto con insistenza all’autista di essere accompagnati a Napoli. L’operatore ha provato a spiegare che quella linea era diretta a Castel Volturno. Ne è nato un secondo battibecco. I toni si sono accesi, il verificatore – secondo la versione fornita dall’azienda di trasporti – ha tentato di fare ragionare i giovani dando loro indicazioni per raggiungere Napoli.

Poi l’aggressione, perché l’autista non voleva portarli a Napoli

All’improvviso il giovane, sbucato dalle spalle dei suoi compagni, ha sferrato un pugno in pieno volto al controllore. L’autista, quindi, è stato costretto immediatamente a fermare il bus. Il trentenne ne ha approfittato per scendere. Una volta a terra ha preso una spranga di ferro ed ha sfondato il vetro della portiera del bus, per poi darsi alla fuga con gli altri tre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.

Le dichiarazioni dell’amministratore unico di Air

“Sono gesti intollerabili, di barbara violenza. Non è il primo episodio di aggressione ai danni dei nostri operatori, ai quali esprimo vicinanza e solidarietà. Tra l’altro si è verificato sul bus delle nuove linee riattivate in provincia di Caserta lo scorso 2 maggio. Sporgeremo denuncia contro questi delinquenti. Spero che le forze dell’ordine individuino presto gli autori“, ha commentato l’amministratore unico di Air, Anthony Acconcia.