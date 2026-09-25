Pistola con caricatore pieno nascosti nell’accappatoio, arrestato 51enne a Procida

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I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato un 51enne del posto, LUBRANO LOBIANCO RAFFAELE nato ad ISCHIA, 25.06.1975 già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione abusiva di arma e munizioni e omessa denuncia.

Pistola Beretta e caricatore pieno nascosti nell’accappatoio, arrestato 51enne a Procida

I militari hanno effettuato una perquisizione in un appartamento di via Vittorio Emanuele. Durante il controllo, l’arma è stata trovata in un nascondiglio insolito: era infilata nella manica di un accappatoio appeso nel soggiorno.

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Si tratta di una pistola Beretta semiautomatica con matricola abrasa, insieme a un caricatore contenente otto proiettili.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 7.470 euro in contanti e due telefoni cellulari di vecchia generazione.

La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti balistici per verificare se possa essere stata utilizzata in episodi criminali o fatti di sangue.

Il 51enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del caso.