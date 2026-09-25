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Un cane di razza pitbull, privo di guinzaglio e museruola, azzanna uno yorkshire in braccio a una donna determinandone la morte per eutanasia e costringendo la proprietaria a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di San Felice a Cancello (Caserta), dove è avvenuto l’episodio.

Pitbull aggredisce yorkshire in braccio alla padrona, per il cagnolino arriva l’eutanasia

Il fatto – che risale alla mattinata di ieri 24 settembre – ha richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà il proprietario del cane coinvolto nell’episodio.

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Secondo la ricostruzione fornita dai protagonisti, mentre la donna aveva con sé il proprio yorkshire, un pitbull, di proprietà di un uomo del posto, sarebbe improvvisamente intervenuto aggredendo il piccolo animale e riuscendo a strapparlo dalle braccia della proprietaria.

L’aggressione – avvenuta in via Roma – avrebbe provocato al piccolo yorkshire lesioni di particolare gravità. Immediata la corsa per cercare di salvare l’animale che è stato trasportato in una clinica veterinaria di Caserta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. A causa delle gravissime lesioni riportate, tuttavia, si è reso successivamente necessario procedere all’eutanasia.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno proceduto al deferimento in stato di libertà del proprietario del pitbull ritenuto, allo stato degli atti, responsabile di lesioni personali colpose e omessa custodia e malgoverno di animali.