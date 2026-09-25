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Pitbull aggredisce yorkshire in braccio alla padrona, per il cagnolino arriva l’eutanasia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Pitbull aggredisce yorkshire in braccio alla padrona, per il cagnolino arriva l'eutanasia
Pitbull aggredisce yorkshire in braccio alla padrona, per il cagnolino arriva l'eutanasia
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Un cane di razza pitbull, privo di guinzaglio e museruola, azzanna uno yorkshire in braccio a una donna determinandone la morte per eutanasia e costringendo la proprietaria a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di San Felice a Cancello (Caserta), dove è avvenuto l’episodio.

Pitbull aggredisce yorkshire in braccio alla padrona, per il cagnolino arriva l’eutanasia

Il fatto – che risale alla mattinata di ieri 24 settembre – ha richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà il proprietario del cane coinvolto nell’episodio.

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Secondo la ricostruzione fornita dai protagonisti, mentre la donna aveva con sé il proprio yorkshire, un pitbull, di proprietà di un uomo del posto, sarebbe improvvisamente intervenuto aggredendo il piccolo animale e riuscendo a strapparlo dalle braccia della proprietaria.

L’aggressione – avvenuta in via Roma – avrebbe provocato al piccolo yorkshire lesioni di particolare gravità. Immediata la corsa per cercare di salvare l’animale che è stato trasportato in una clinica veterinaria di Caserta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. A causa delle gravissime lesioni riportate, tuttavia, si è reso successivamente necessario procedere all’eutanasia.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno proceduto al deferimento in stato di libertà del proprietario del pitbull ritenuto, allo stato degli atti, responsabile di lesioni personali colpose e omessa custodia e malgoverno di animali.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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