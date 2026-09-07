Tony Colombo all’Ippodromo di Agnano: svelati i primi super ospiti, oltre 20mila biglietti venduti per l’evento del 12 settembre

È ufficialmente entrato nel vivo il countdown per “Grazie per tutta la vita”, l’atteso grande show di Tony Colombo, in programma sabato 12 settembre 2026 all’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento pensato come il momento centrale di una vita interamente dedicata alla musica e che, a pochi giorni dall’evento, registra già numeri importanti: sono oltre 20mila i biglietti venduti.

Il successo della prevendita conferma l’attesa del pubblico. Il Settore 1 è già sold out, mentre il Settore 2 procede rapidamente verso il tutto esaurito. L’organizzazione ha previsto un impianto capace di accogliere il pubblico anche attraverso ampie aree strutturate con posti a sedere, in una serata destinata a trasformare l’Ippodromo di Agnano in un grande palcoscenico per celebrare la carriera dell’artista.

I primi super ospiti: Fred De Palma ed Eddie Brock

A rendere ancora più alta l’attesa sono i primi nomi annunciati tra gli ospiti che saliranno sul palco insieme a Tony Colombo.

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Il primo super ospite della serata sarà Fred De Palma, protagonista della scena musicale italiana e interprete di numerose hit di successo, tra cui Una volta ancora e La testa gira. La sua presenza aggiunge una dimensione internazionale a uno spettacolo già concepito per essere un grande evento musicale.

Sul palco ci sarà anche Eddie Brock, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Avvoltoi.

Ma le sorprese non sono finite. La produzione ha infatti annunciato che un terzo ospite a sorpresa sarà svelato attraverso i canali social di Tony Colombo, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan in vista della serata.

Un traguardo dopo una stagione da tutto esaurito

“Grazie per tutta la vita” arriva al termine di una stagione particolarmente importante per Tony Colombo, caratterizzata da 60 date tutte esaurite. L’appuntamento di Agnano rappresenta così non soltanto un nuovo concerto, ma il coronamento di un percorso artistico e professionale che l’artista ha costruito fin da giovanissimo.

Tony Colombo ha compiuto 40 anni lo scorso maggio e può già contare su 34 anni trascorsi sul palco, dopo un esordio avvenuto quando aveva appena sei anni. Una storia artistica che trova nell’evento di Agnano una sorta di sintesi: il repertorio che ha accompagnato intere generazioni di pubblico incontrerà nuovi arrangiamenti e una produzione scenica pensata per uno spettacolo di grandi dimensioni.

L’obiettivo è infatti quello di alzare ulteriormente l’asticella dal punto di vista produttivo e visivo, trasformando la serata in un’esperienza capace di unire musica, spettacolo e immagini.

La direzione musicale e la band

Al centro dello show ci sarà una produzione musicale curata nei minimi dettagli. La direzione musicale è affidata a Luca Barbato, che guiderà sul palco una band composta da musicisti di grande esperienza.

A suonare insieme a Tony Colombo saranno Alessandro Scialla al piano e alle tastiere, Viki Landolfi alla batteria, Antonio Mauriello al basso, Federico Luongo, Raffaele Salapete e Maurizio Fiordiliso alle chitarre ed Emidio Ausiello alle percussioni. I cori saranno affidati all’Enrico Rispoli Group.

La cura tecnica del suono vedrà invece impegnati Gaetano Tartaglione, fonico di palco, e Francesco Di Tullio, fonico di sala.

Tutto è dunque pronto per una serata che si annuncia come uno degli appuntamenti più importanti del percorso artistico di Tony Colombo. Il 12 settembre, all’Ippodromo di Agnano, “Grazie per tutta la vita” sarà il grande momento celebrativo di una carriera iniziata a soli sei anni e arrivata oggi a un nuovo capitolo, davanti a un pubblico che ha già risposto con numeri da grande evento.