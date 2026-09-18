Melito, opposizione chiede lo streaming delle Commissioni consiliari: «Trasparenza per tutti»

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Dopo il Consiglio comunale del 16 settembre, nel corso del quale sono state illustrate le linee programmatiche dell’Amministrazione, i consiglieri comunali Paolo Chiantese di Fratelli d’Italia e Filomena Verde di Più Melito rilanciano il tema della trasparenza e della partecipazione alla vita istituzionale del Comune di Melito di Napoli.

I due consiglieri, pur evitando di entrare nel merito dei singoli interventi pronunciati durante il Consiglio, esprimono una valutazione critica sul livello di concretezza e di visione emerso nel corso della seduta.

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«A mio avviso, in diversi interventi è mancato quel livello di concretezza e di visione che un momento istituzionale di questo rilievo avrebbe richiesto», spiegano.

La proposta: Commissioni consiliari in diretta streaming

Il punto centrale dell’iniziativa riguarda però le Commissioni consiliari permanenti. Chiantese e Verde hanno presentato un protocollo per chiedere che anche le sedute delle Commissioni vengano trasmesse in diretta streaming e successivamente pubblicate.

Secondo i due consiglieri, le Commissioni rappresentano infatti una parte significativa dell’attività istituzionale del Comune: è in queste sedi che numerosi argomenti vengono esaminati, approfonditi e discussi prima di arrivare all’attenzione del Consiglio comunale.

Da qui la richiesta di rendere questo lavoro maggiormente accessibile ai cittadini.

«Crediamo quindi che anche questo lavoro debba essere accessibile, trasparente e conoscibile dalla cittadinanza», sottolineano i consiglieri.

L’obiettivo dichiarato non è quello di presentare una proposta destinata a rimanere sulla carta, ma di portare avanti il tema della partecipazione, della trasparenza e del controllo democratico.

«Non ci fermeremo qui»: arriva anche la proposta del badge

L’iniziativa non si limita allo streaming. In una fase successiva, i due consiglieri intendono proporre anche l’introduzione di un badge per ogni consigliere comunale, attraverso il quale registrare l’accesso in entrata e in uscita dalle Commissioni consiliari.

Uno strumento che, secondo Chiantese e Verde, potrebbe contribuire a rendere maggiormente tracciabile e trasparente la partecipazione ai lavori delle Commissioni.

Il riferimento alla sindaca Pellecchia e all’assessore Puzone

Nel documento non manca poi un riferimento alla sindaca Domenique Pellecchia e all’assessore Anna Puzone.

«Nella precedente amministrazione, quando sedevano tra i banchi dell’opposizione, avevano sostenuto l’importanza della trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale», ricordano i consiglieri.

Da qui l’auspicio rivolto all’attuale Amministrazione affinché possa valutare «con la stessa attenzione» anche la proposta relativa alle Commissioni consiliari.

La conclusione è un richiamo al principio di trasparenza come valore che, secondo i firmatari, dovrebbe andare oltre gli schieramenti politici: «Perché la trasparenza delle istituzioni non dovrebbe appartenere a una maggioranza o a un’opposizione. È un principio che riguarda tutti i cittadini».