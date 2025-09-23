Pistole e 66 kg di droga ‘sorvegliata’ a casa, in manette un 35enne a Roma

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Stazione di Roma piazza Bologna, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Parioli, d’intesa con la Procura della Repubblica capitolina, hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione.

Aveva anche un kg di cocaina rosa

I Carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, hanno notato il soggetto nei pressi della propria abitazione, in evidente atteggiamento sospetto, allontanarsi velocemente al passaggio della pattuglia. Insospettiti da tale comportamento, i militari hanno deciso di effettuare un controllo e di procedere alla sua identificazione.

A seguito di un’accurata perquisizione personale estesa anche all’abitazione e al veicolo parcheggiato all’interno del box, i militari aiutati anche dal fiuto dell’unità cinofila, fatta giungere in supporto, hanno rinvenuto ben occultati, 66 kg di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un 1 kg ciascuna, con apposti dei marchi, 1 kg di cocaina rosa suddivisa in due confezioni da mezzo chilo, una confezione da 90 g di hashish e ulteriori 6 confezioni da 100 g ciascuna di marijuana.

Trovati armi e 54mila euro in contanti

Rinvenuta l’ingente somma di 54.170 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività di spaccio, nonché cinque telefoni cellulari, un libro mastro riportante cifre, numeri e conti, materiale vario per tagliare, pesare e confezionare la droga, una macchina per sottovuoto e una macchina per contare il denaro. Sequestrate anche due pistole, una HEGE WAFFEN WEST GERMANY, calibro 7.65 con matricola abrasa, compresa di caricatore con 5 colpi, e una BERETTA, calibro 7.65 con matricola abrasa, comprensiva di due caricatori con 6 colpi ed ulteriori 5 munizioni di tipo da guerra.

L’impianto di videosorveglianza

Nel box auto, i Carabinieri hanno rinvenuto un impianto di videosorveglianza installato a presidio, dove era custodita parte della droga. Dopo l’arresto il 35enne è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre, la droga e tutto il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.