Emanuele Tufano, chiesti quattro ergastoli per l’omicidio del 15enne

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Quattro richieste di ergastolo e tre condanne a 30 anni di reclusione. Sono le richieste avanzate dalla Dda di Napoli nel processo per l’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2024 durante una sparatoria tra gruppi di giovanissimi nel centro di Napoli, in una traversa tra corso Umberto e piazza Mercato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella notte un gruppo proveniente dal rione Sanità avrebbe raggiunto la zona di piazza Mercato, dove avrebbe incrociato un gruppo rivale. Ne sarebbe nato uno scontro a fuoco con decine di colpi esplosi. Tufano, che si trovava con il gruppo della Sanità, venne raggiunto da un proiettile e morì poco dopo.

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La Procura ha chiesto l’ergastolo per Cristian Scarallo, Giuseppe Auricchio, Raffaele Criscuolo e Mattia Buonafine, accusati di concorso in omicidio aggravato dalle modalità e finalità mafiose. Per Vincenzo Zerobbio, Francesco Esposito e Simone Gioffredo sono stati invece chiesti 30 anni di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La famiglia di Emanuele Tufano si è costituita parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Carla Mauruzzelli. Gli imputati, difesi dai rispettivi legali, potranno ora replicare alle accuse nel corso delle arringhe difensive. Le richieste della pubblica accusa non rappresentano una sentenza: sarà il giudice a decidere sulle responsabilità degli imputati al termine del processo.