Pizza, neomelodici e limonata a ‘cosce aperte’: Emma Marrone “scugnizza” a Napoli

Musica neomelodica, pizza alla Sanità, omaggio a Maradona, giro in Vespa per le strade della città e, addirittura, la limonata a ‘cosce aperte’. Una giornata da vera napoletana quella trascorsa ieri da Emma Marrone che, in compagnia di alcuni amici, si è concessa alcuni giorni di relax a Napoli. Il tutto è stato raccontato su Instagram dove la cantante pugliese ha pubblicato diverse storie già dalle prime ore del mattino quando era in auto verso la Campania.

In alcuni video appare anche Ciro Oliva, titolare della pizzeria Concettina ai tre Santi dove Emma ha cenato prima di salire sulla Vespa e girare di notte per la città. “Scugnizzi” si legge su una storia dove la cantante viene immortalata sul sedile posteriore del motociclo mentre ‘scorazza’ per il centro. Magnifica, poi, la foto di un altarino dedicato a Maradona con la scritta “Napoli”.

Obbligatoria, infine, la tappa dall’acquafrescaio dove, probabilmente per la prima volta (a giudicare dalla reazione all’assaggio), Emma ha bevuto una limonata a ‘cosce aperte’. La notte passata poi in un hotel del lungomare, come testimonia la storia pubblicata questa mattina.