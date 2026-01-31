PUBBLICITÀ
Pizza “servita” con la cocaina nel Casertano, titolare finisce in manette

Spaccio di droga in pizzeria. E’ quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada nell’ambito di un’attenta attività di controllo del territorio.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 29 gennaio, i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza un 51enne, titolare di una pizzeria di San Marco Evangelista, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari , impegnati nel monitoraggio dell’area di San Marco Evangelista, hanno notato un giovane che, dopo essere entrato per pochi istanti all’interno di una pizzeria, si allontanava con atteggiamento sospetto. Il successivo controllo ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità una dose di cocaina acquistata poco prima all’interno del locale commerciale, in cambio di 50 euro, circostanza che ha spinto i carabinieri a intervenire immediatamente.

Nel corso della perquisizione dei presenti, tra cui il titolare, e successivamente della pizzeria, i militari dell’Arma hanno rinvenuto ulteriori 10 dosi di cocaina e alcune dosi di hashish, oltre a denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Gli approfonditi controlli hanno permesso di rinvenire anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, tra cui un bilancino di precisione, abilmente occultato nel locale. Ulteriore sostanza stupefacente è stata rinvenuta anche presso l’abitazione del titolare.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un secondo soggetto, presente nella pizzeria al momento del controllo, è stato invece deferito in stato di libertà per i medesimi reati.

Informata l’autorità giudiziaria, il pubblico ministero di turno ha disposto per l’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

