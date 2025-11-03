Polemica arbitri, Marotta risponde a Conte: “Può dire ciò che vuole”

PUBBLICITÀ

Non si è fatta attendere la risposta del neo-presidente dell’Inter Giuseppe Marotta alle parole di Antonio Conte.

Le parole di Marotta

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto in conferenza stampa per la sfida di Champions League. Mercoledì alle 21:00 ci sarà Inter-Kairat Almaty. I nerazzurri si troveranno ad affrontare la squadra del Kazakistan per continuare il filotto di vittorie in Champions.

Marotta ha parlato di San Siro, Napoli e arbitri.

“Non voglio rispondere a ciò che ha detto Antonio Conte. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene”.

“Sul rogito di San Siro credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph, penso sia al capitolo finale”.

Parole che cercano di sviare il grande problema arbitri che si sta abbattendo sul calcio italiano. Costantemente ci si trova davanti a polemiche sulle scelte delle squadre arbitrali. Tutti provano a difendere la propria situazione criticando gli episodi a favore della propria squadra. Marotta si appella sicuramente ai contatti Di Lorenzo-Mkhitaryan e quello tra Bisseck e Giovane.

Sullo scudetto

Beppe Marotta ha continuato a parlare del Napoli e della situazione della classifica della Serie A. La sua Inter viene da una brutta sconfitta contro il Napoli per 3-1 ripresa poi dalla (discussa) vittoria contro il verona per 2-1.

I tre punti sono arrivati a seguito di un autorete nei secondi finali che ha portato l’Inter in vantaggio. Inter che ha giocato in 11 nonostante l’episodio molto dubbio di Bisseck e Giovane.

“Per lo scudetto ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c’è anche il Milan di Allegri, certamente”.

Un campionato che vede 4 squadre divise solamente da un punto, con il Napoli momentaneamente in vetta da solo a 22 punti.