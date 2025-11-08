PUBBLICITÀ
Portici piange la scomparsa di Danilo Donadio, il 39enne è morto dopo l’incidente in autostrada

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Si sono tenuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 novembre a Portici, i funerali del 39enne Danilo Donadio, morto lo scorso 1 novembre in un incidente stradale.

A darne notizia è il sindaco della città, Enzo Cuomo che, attraverso un post sul proprio profilo, ha mostrato il cordoglio della comunità nei confronti della famiglia.

L’incidente, secondo quanto raccontato, si è verificato all’altezza dello svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio e Napoli Centro – Porto. Lo scontro, tra la moto della vittima e un motorino di passaggio, è stato fatale, causando la morte immediata del giovane, padre di due bambine piccole.

Alla guida del motorino che avrebbe causato l’incidente si trovava un 28enne. Le indagini stanno cercando di chiarire la dinamica del sinistro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

