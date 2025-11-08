Portici piange la scomparsa di Danilo Donadio, il 39enne è morto dopo l’incidente in autostrada

Si sono tenuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 novembre a Portici, i funerali del 39enne Danilo Donadio, morto lo scorso 1 novembre in un incidente stradale.
A darne notizia è il sindaco della città, Enzo Cuomo che, attraverso un post sul proprio profilo, ha mostrato il cordoglio della comunità nei confronti della famiglia.
L’incidente, secondo quanto raccontato, si è verificato all’altezza dello svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio e Napoli Centro – Porto. Lo scontro, tra la moto della vittima e un motorino di passaggio, è stato fatale, causando la morte immediata del giovane, padre di due bambine piccole.
Alla guida del motorino che avrebbe causato l’incidente si trovava un 28enne. Le indagini stanno cercando di chiarire la dinamica del sinistro.