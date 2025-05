La dedica su TikTok prima di ammazzarla, l’ultimo post dell’assassino di Martina

PUBBLICITÀ

Non accettava la fine della relazione e non faceva nulla per nasconderlo. Anche l’ultimo post pubblicato su TikTok da Alessio Tucci dimostra come il 18enne fosse ossessionato da Martina Carbonaro con la quale era stato fidanzato per diverso tempo, prima che la 14enne decidesse di interrompere il rapporto.

Tucci pensava continuamente alla sua ex come si nota nel post sullo scudetto del Napoli, che però nasconde l’inquetudine del giovane, incapace di viversi un momento bello per un tifoso, perché troppo coinvolto emotivamente per la fine della relazione con Martina.

“Domani il Napoli al 99% vincerà il suo quarto scudetto, ma quanto sarebbe stato bello festeggiarlo con la persona che ti manca attualmente”. La descrizione, al netto degli errori ortografici, delle foto della festa per il trionfo degli azzurri. Chiarissimo il riferimento alla sue ex fidanzata, come si evince anche dai commenti dello stesso assassino reo confesso a corollario del post. Un post che in queste ore è stato letteralmente preso d’assalto dal popolo dei social, che stanno mostrando a chiare lettere la rabbia ed il rancore per l’efferato omicidio commesso dal 18enne.

