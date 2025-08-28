Preso con 80 Kg di cocaina, il carico destinato alle piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano

PUBBLICITÀ

Si chiama Mauro Ferri ed è originario di Soccavo il 25enne preso da Polizia di Stato e la Guardia di Finanza con un carico di cocaina.

In particolare, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, mentre transitavano a Melito di Napoli, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Andrea Pazienza, ha impattato contro un’auto in sosta.

In quei frangenti, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato. Inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 2 borsoni contenenti 70 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 80 kg. Il carico avrebbe fruttato circa 7 mln di euro al dettaglio, ed era probabilmente destinato alle piazze di spaccio di Secondigliano e Scampia.