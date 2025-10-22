Preso con la droga ad Ischia, giovane ottiene l’obbligo di dimora

PUBBLICITÀ

Concesso l’obbligo di dimora per Achille Misto, giovane 27enne ischitano arrestato per droga. Il tribunale di Napoli – IV sez Gip – ha accolto la testi dell’avvocato Ciro Pilato concenendo a Misto l’attenuazione della misura dai domiciliari all’obbligo di dimora in seguito alla riqualificazione del reato in comma 5 Art 73 DPR 309/90. Misto era stato fermato dai carabinieri di Forio. L’accusa nei suoi confronti concerneva la detenzione di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, ai sensi dell’Articolo 73 del DPR 309/90, per un totale di 16 dosi.



Durante l’udienza di convalida, l’avvocato Ciro Pilato, difensore di Misto Achille,presentò istanza di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere. Il GIP, preso atto delle argomentazioni dell’avvocato e delle circostanze specifiche del caso, accolse la richiesta, decidendo di applicare gli arresti domiciliari per il suo assistito.

Adesso è arrivata la nuova misura dell’obbligo di dimora

PUBBLICITÀ