Preso lo scippatore di cellulari alla stazione, bloccato dopo due aggressioni

Antonio Mangione
Un tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale di Napoli ha portato, nella giornata di oggi, all’arresto di un uomo responsabile di una violenta aggressione a scopo di rapina avvenuta nel cuore di Piazza Garibaldi.
La dinamica dei fatti
Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo, impegnati in un servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, sono intervenuti dopo aver udito delle urla provenire dall’altezza di via Poerio. Giunti sul posto, gli operatori hanno intercettato due individui che tentavano la fuga in direzioni opposte.
Dopo un breve inseguimento, uno dei sospettati è stato bloccato nei pressi di un istituto di credito della piazza, grazie anche al supporto coordinato di una pattuglia della Polizia di Stato presente in zona.
Le vittime e le indagini
Sul luogo dell’accaduto sono state identificate due persone, aggredite brutalmente nel tentativo di sottrarre loro i telefoni cellulari. Le vittime hanno riconosciuto senza esitazioni il soggetto fermato come uno degli autori della violenza. Entrambe hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni e hanno provveduto a sporgere regolare denuncia.
Il provvedimento
L’uomo, risultato privo di documenti e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato condotto presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per l’identificazione foto segnaletica.
Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale, in attesa del giudizio di convalida. Le accuse contestate riguardano il concorso in tentata rapina aggravata e lesioni personali (Artt. 110, 61, 56, 628 e 582 del Codice Penale).
L’operazione odierna sottolinea l’importanza del presidio costante delle forze dell’ordine nelle aree nevralgiche della città per garantire la sicurezza dei cittadini e il contrasto alla criminalità diffusa.

