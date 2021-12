Il prezzo della benzina scende ancora, migliora il rifornimento self

Continua il calo dei prezzi dei carburanti. Secondo le ultime rilevazioni del ministero della Transizione ecologica, la scorsa settimana la media nazionale della benzina in modalità self service è scesa a 1,720 euro al litro (da 1,722 euro del monitoraggio precedente) e quella del gasolio a 1,585 euro al litro (da 1,587 euro). Sostanzialmente stabile il GPL a 0,819 euro. I prezzi di verde e diesel sono in calo da metà novembre.

CAROBENZINA, DIMINUISCONO GLI SCONTAMENTI

Aumentano i prezzi dei carburanti e gli automobilisti italiani riducono gli spostamenti in auto. Il dato è quello che emerge da una ricerca commissionata da Facile.it e MiaCar.it, per aggiornare le conoscenze in termini di utilizzo delle automobili da parte degli utenti delle strade. Negli scorsi mesi gli automobilisti italiani hanno dovuto fare i conti con il caro-carburante, tanto che, come dimostrato dagli istituti mUp Research e Norstat, il 72% dei rispondenti ha dichiarato di aver cercato di ridurre gli spostamenti in auto proprio a causa dell’aumento dei prezzi.

La spesa a cui gli automobilisti devono far fronte annualmente è importante. Come si legge sempre nell’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, per rifornirsi alla pompa di carburante, in media, gli italiani pagano 1296 Euro l’anno. Analizzando i dati su base territoriale, poi, emerge che il conto più salato è quello cui devono far fronte gli automobilisti residenti nel Centro Italia (1356 euro), quello più leggero, invece, è al Nord Est (1152 euro). Altri dati che emergono dall’indagine sono quelli più specifici sull’uso dell’auto e per i quali gli uomini, che percorrono in media 12441 chilometri l’anno a fronte dei 10973 km del campione femminile, mettono a budget circa 1404 euro l’anno, vale a dire il 18% in più rispetto alle donne (1188 euro).