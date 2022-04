Primo maggio dal sapore d’estate in Campania, sole e temperature sopra la media

Continua l’alta pressione sull’Italia. Il tempo, infatti, sarà stabile e soleggiato anche domani 29 aprile, con temperature sopra la media di 5-6 gradi. Domani, in particolare, l’alta pressione nordafricana sarà sostituita da un cuneo dell’Anticiclone delle Azzorre, ma in pochi se ne accorgeranno: avremo sempre prevalenza di sole e temperature gradevoli, ideali per il benessere del corpo umano con valori compresi in questa fascia di temperature, tra 20 e 25°C e con media umidità.

Il meteo al Sud

Questi giorni di bel tempo in Campania continueranno fino al primo maggio. In particolare, nei giorni avvenire le temperature resteranno sopra la media stagionale su tutto il Paese si sui valori massi, sia sui minimi. Al Sud, in particolare, i 25° C saranno maggiormente diffusi. Soprattutto sulla Campania.

Secondo quanto si legge su IlMeteo.it, l’anticiclone durerà fino al weekend tra sabato 30 e domenica 1 maggio, almeno al Sud. L’Italia infatti dovrà fare i conti con una duplice azione perturbata: mentre il Nord sarà raggiunto da aria più fresca di origine scandinava, al contempo un vortice nordafricano inizierà ad influenzare il Sud.