Primo tempo sotto: Lobotka out

Antonio Rapuano
Di Antonio Rapuano
Prime difficoltà per il Napoli di Conte che si trova sotto 1-0 al duplice fischio del direttore di gara. Un top esce per infortunio.

Avanti il Genoa

Un primo tempo sterile da parte del Napoli.

Attacco poco pericoloso degli azzurri, solamente qualche spunto di David Neres che ha sfidato sulla fascia sinistra Sabelli andandogli via un paio di volte.

Tanti lanci da parte di Juan Jesus che sta provando ad innescare Rasmus Hojund in profondità.

Hojlund francobollato da Marcandalli che prende anche un giallo per somma di falli sul danese.

Poche occasioni se non un tiro alto di Politano su cross dello stesso Neres.

La rete del vantaggio del Genoa arriva al minuto 33: NortonCuffy brucia Olivera in velocità che non riesce a tenere botta all’ex Arsenal, pallone teso in mezzo e finalizzazione di tacco di Jeff Ekhator.

Il 2006 italiano sigla il suo primo gol in questa Serie A.

Si ferma Lobotka

Al 43′ Stanislav Lobotka si accascia a terra toccandosi l’inguine in maniera preoccupante.

Esce sulle sue gambe ma Conte preferisce sostituirlo in via precauzionale, al suo posto Gilmour.

De Bruyne ancora in panchina, immaginando un suo ingresso nella seconda frazione di gara per tornare in partita ed evitare una clamorosa seconda sconfitta di fila.

 

