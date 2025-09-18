PUBBLICITÀ
Le ultime di formazione del Napoli in vista del City, Conte scioglie gli ultimi dubbi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Le ultime di formazione del Napoli in vista del City, Conte scioglie gli ultimi dubbi
Le ultime di formazione del Napoli in vista del City, Conte scioglie gli ultimi dubbi
E’ giunto il momento del ritorno del Napoli in Champions League. Ritorno che non poteva iniziare in maniera più scoppiettante: la squadra di Antonio Conte è attesa all’Etihad Stadium dal Manchester City.

I Citizens di certo non stanno vivendo il miglior momento della gestione Pep Guardiola, che deve anche fronteggiare numerosi infortuni, ma rimangono pur sempre una corazzata. È il primo dei due incontri previsti contro club di Fascia 1 (l’altro è il Chelsea), quindi riuscire a tornare a Napoli con dei punti sarebbe un ottimo risultato per i Campioni d’Italia.

Le ultime di formazione del Napoli in vista del City, Conte scioglie gli ultimi dubbi

Antonio Conte è orientato a confermare quasi l’intero undici che ha dato grande prova lo scorso sabato in trasferta contro la Fiorentina. In porta dovrebbe essere riconfermato Milinkovic-Savic, con Meret che verrebbe quindi preservato in vista della sfida di campionato al Pisa. Il secondo ballottaggio vede Spinazzola in vantaggio su Olivera; completano il quartetto Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo. A centrocampo nessun dubbio sui “Fab Four”: quindi Lobotka in regia, Anguissa e De Bruyne mezz’ali e McTominay falso esterno; sulla fascia destra inamovibile Politano. Dopo l’ottima prestazione all’esordio, condita dal gol, Hojlund si è guadagnato la titolarità anche per la prima di Champions, con Lucca pronto a subentrare. Pienamente recuperati David Neres e Gutierrez che saranno in panchina.

Diverse defezioni per Pep Guardiola, che ha scelte obbligate in molte zone di campo. Sulla carta è un 4-2-3-1 quello del tecnico spagnolo, che in partita cambierà con le sue mutazioni tattiche. Tra i pali ecco Gigio Donnarumma, pacchetto arretrato composto da Ruben Dias e il recuperato Stones al centro, e Nunes e Aké ai lati, quest’ultimo in ballottaggio con Gvardiol. In mediana pronti Rodri e l’ex Milan Tijjani Reijnders, sulla trequarti agirà Foden coadiuvato da Bernardo Silva ed il velocista Doku. A Haaland è affidata la guida dell’attacco. Sono ai box Ait Nouri, Cherki, Marmoush, Phillips e Bettinelli.

