Napoli-Pisa, probabili formazioni: ritorno al passato per Conte con 6 novità

Antonio Conte fiuta l’occasione della prima mini fuga della stagione: il tecnico salentino, complice anche il passo falso della Juventus a Verona, vuole prendersi la vetta solitaria della classifica e presentarsi nel migliore dei modi al big match di San Siro con il Milan.

Prima però c’è da battere il Pisa al Maradona, per farlo, l’ex ct della Nazionale è pronto a rispolverare il 4-3-3. In porta dovrebbe rientrare Meret, mentre in difesa Juan Jesus ed Olivera sono pronti a far rifiatare Buongiorno e Spinazzola. Di Lorenzo e Beukema completeranno la linea difensiva, ma davanti a loro non dovrebbe esserci Lobotka (Gilmour in campo dal primo minuto per la prima volta in questa stagione) e forse anche uno tra Anguissa e McTominay per fare spazio ad Elmas. De Bruyne sarà regolarmente al suo posto, così come Matteo Politano, uscito ad inizio secondo tempo con il City. Sulla sinistra in attacco potrebbe agire David Neres, infine, come centravanti, Lorenzo Lucca è favorito su Hojlund.

Probabili formazioni Napoli-Pisa

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Gilmour, McTominay (Anguissa); Politano, Lucca, Neres

Pisa: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister