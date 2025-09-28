Proiettile a Don Patriciello durante la messa, arrestato Vittorio De Luca

Questa mattina, durante la celebrazione della Messa a cura di Don Patriciello, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione.
Aveva appena consegnato a Patriciello un plico contenente un proiettile calibro 9×21.
I Carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca classe 1950, coadiuvati nella fase esecutiva da agenti della polizia di Stato.
Dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso ai danni di Don Maurizio Patriciello.