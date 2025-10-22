Proiettile consegnato a don Patriciello, De Luca finisce ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Vittorio de Luca è finito agli arresti domiciliari da alcuni parenti a Orta di Atella. Due settimane fa, il suocero del boss Domenico Ciccarelli consegnò un proiettile a don Maurizio Patriciello mentre distribuiva l’eucarestia nel corso della messa dei bambini al Parco Verde di Caivano. Come riporta il Mattino la decisione degli arresti domiciliari è avvenuta al termine dell’udienza del tribunale del riesame che ha ritenuto la misura più adeguata per un soggetto anziano e afflitto da disturbi psichiatrici.