Pronti a consegnare 100 kg di hashish, 2 uomini di Marano finiscono ai domiciliari

Francesco Greco e Pasquale Moio furono arrestati a Marano di Napoli lo scorso febbraio. Il 68enne il 54enne furono trovati in possesso di oltre 100 kilogrammi di hashish. La droga era stata nascosta, in parte, in un doppiofondo di una vettura, pronta per partire. Ad entrambi è stata contestata l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’articolo 80 del testo unico stupefacenti.

Si è celebrato il processo a carico degli imputati innanzi al Tribunale di Napoli Nord con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Dott. Cesare Sirignano aveva chiesto la condanna per entrambi a 4 anni e 6 mesi di reclusione, con una pena base di 9 anni.

Il GIP del Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Arpino, accogliendo le richieste degli avvocati penalisti Giovanni Abbate e Luigi Poziello, ha condannato entrambi a 4 anni di reclusione, da scontarsi nell’abitazione dove sono posto agli arresti domiciliari.

IL BLITZ A CASTEL BELVEDERE

Gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri del Gruppo Fiumicino Aeroporto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una villetta di via Castel Belvedere a Marano dove hanno trovato tre persone e, in un’auto parcheggiata nel garage, un Audi A2, 48 blocchi di hashish per un peso complessivo di oltre 25 kg mentre, in un’intercapedine ricavata in una legnaia, sono stati rinvenuti altri 89 blocchi della stessa sostanza del peso di oltre 57 kg e un orologio di un noto marchio.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Tevere, in un locale di pertinenza dell’abitazione di uno dei tre, dove hanno sequestrato altri 62 blocchi di hashish per oltre 19 kg.

Francesco Greco e Pasquale Moio di 68 e 54 anni, entrambi di Marano, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente aggravato, mentre un 39enne, anch’egli di Marano e con precedenti di polizia, è stato denunciato per lo stesso reato.