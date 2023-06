Prosegue la scia di successi del Team La Pietra, i giovani atleti premiati ai campionati italiani di Taekwondo

PUBBLICITÀ

Articolo di Ivana Alessia Ciccarelli

Continuano i successi del Team La Pietra che ho lo scorso 12-13 giugno ha partecipato all’Olympic Dream Cup 2023, uno dei più importanti eventi nazionali del Taekwondo.

Due atleti del Team La Pietra, dopo aver superato tutte le selezioni per diventare titolari della propria categoria nella squadra regionale, hanno brillato sui campi di gara dello Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma.

Iorio Michele, anno 2011 al suo primo anno nella squadra regionale, si è classificato al quinto posto fermandosi ai quarti di finale solo davanti al campione italiano. Ottima prestazione di Michele che, nonostante la giovanissima età (è il più piccolo atleta che la squadra campana ha schierato in campo), ha davvero strabiliato tutti per la sua tecnica.

Il giovane Luigi Stricagnolo si riconferma campione italiano

Stricagnolo Luigi, anno 2009, si riconferma Campione Italiano (vincitore dell’Olympic Dream Cup 2022).

Luigi ha sorpreso tutti vincendo gli incontri per netta superiorità e non perdendo neanche un round in tutta la competizione. Supremazia assoluta, la semifinale è stata vinta addirittura per KO al primo round.

Un campione anche fuori dal campo di gara visto che nello stesso giorno in cui ha disputato la finale, avrebbe dovuto iniziare gli esami di terza media. Data l’importanza dell’evento e grazie alla sinergia tra società sportiva, scuola e famiglia l’atleta ha recuperato l’esame il giorno successivo, appena rientrato dalla trasferta romana.

Nei giorni scorsi l’atleta ha ricevuto la convocazione nazionale in vista del campionato mondiale che si terrà a fine agosto a Sarajevo.

Premiata il tecnico del Team La Pietra

Nella stessa competizione, il maestro Antonella La Pietra, tecnico non solo del Team La Pietra ma anche della squadra regionale senior femminile, si aggiudica il primo posto nella classifica nazionale portando la Campania in vetta alla classifica nazionale.

Soddisfatti e proiettati al prossimo appuntamento i Maestri Antonella La Pietra e Rossella Cacciapuoti che continuano a portare Mugnano e la palestra Happy Life in vetta alle classifiche del Taekwondo.