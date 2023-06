GG Rent Noleggio a Licola, garanzia e convenienza per l’affitto e vendita di auto e moto

Cortesia, disponibilità, ampia scelta di veicoli, velocità e convenienza: tutto questo è GG Rent Licola, senza dubbio il miglior noleggio a breve e lungo termine di Napoli e provincia. E’ ampia la scelta di veicoli a disposizione dei clienti, sempre consigliati da uno staff preparatissimo e cortese. Presso l’attività di via S. Nullo n. 6 è possibile trovare vetture utilitarie ma anche di grossa cilindrata, scooter e moto, sia in noleggio che in vendita. C’è anche il servizio di consegna a domicilio, igienizzazione dei veicoli in sede, soccorso stradale h24, assistenza h24 auto sostitutive.

Per i clienti interessati al noleggio breve (7 giorni), il noleggio è GRATIS e si pagherà solo i chilometri effettivamente percorsi, previo lascio di un deposito in azienda che sarà poi scalato in base ai chilometri effettuati, dando la differenza.

Aperti da lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20