Carta d’identità, Isee e tessera elettorale: il Governo introduce novità

Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri avvenuto il 29 gennaio, tramite il Decreto Pnrr sono state previste 3 semplificazioni amministrative su tempi importanti come: l’Isee precompilato, la carta d’identità elettronica a vita per gli over 70 anni e la tessera elettorale digitale.

Cos’è l’ISEE antifrode

Oltre alla semplicità dell’operazione di richiesta, ciò permette di evitare le false dichiarazioni per ricevere agevolazioni non dovute. Tramite le modifiche, da oggi saranno le università, scuole, Comuni e altre istituzioni Pa che hanno la responsabilità di emanare sconti e agevolazioni in base all’indicatore. In questo modo non bisognerà più recarsi al Caf o all’Inps, per ottenere determinati servizi.

La nuova norma non comporta nuove spese , come affermato durante il consiglio “al contrario, la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi, riducendo il rischio di concessioni di borse di studio ed altre prestazioni agevolate in favore di non aventi diritto, sulla base di dichiarazioni non veritiere, potendo le istituzioni universitarie e dell’alta formazione verificare direttamente i dati Isee dichiarati dagli iscritti accedendo d’ufficio alla piattaforma digitale nazionale dati”.

Inoltre non ci sarà una frase transitoria. Appena emesso il decreto, le modalità entreranno in atto. Per evitare la corsa alle dichiarazioni, che è fitta in particolar modo fino al mese di Febbraio, ed evitare ulteriori truffe.

CARTA DIGITALE A VITA PER OVER 70

Il secondo comma riguarda invece, la validità della carta d’identità elettronica (Cie) da rilasciare agli ultrasettantenni. Tale novità ha l’obiettivo di “semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità”.

Così le carte rilasciate dal 30 luglio 2026, a chi ha almeno 70 anni, avranno una validità cinquantennale temporale illimitata. Tali carte saranno valide automaticamente per l’espatrio, però per esigenze legate al certificato di autentificazione, saranno rinnovabili in egual modo ogni 10 anni.

LA TESSERA ELETTORALE DIGITALE

Il terzo comma riguarda il rilascio della tessera elettorale in modo digitale. Questo nuovo formato, andrà a sostituire quello cartaceo secondo tale dichiarazione “A tal fine, viene introdotto il nuovo articolo 13-bis alla legge 30 aprile 1999, n. 120, che prevede al comma 1 che la tessera elettorale possa essere rilasciata in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente”

Eliminando l’incomodo di richiederla quando si cambia residenza o comune. La tessera digitale verrà inserita automaticamente, nel momento dell’arrivo nel sistema It-Wallet (portafoglio digitale italiano)