Pubblica i video su TikTok per vendere droga, arrestato nonno-pusher

I Carabinieri della Stazione di Castello d’Annone, assieme alle sezioni di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato l’italiano, gravemente indiziato di detenzione di sostanze ai fini di spaccio e già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti.

I militari avevano raccolto indizi a carico dell’uomo monitorando il profilo Tik tok con cui il soggetto pubblicizzava la sua attività illecita a scopo di attirare nuova clientela e vigilando sul movimento di persone non del luogo verso l’abitazione dell’indagato; la minuziosa attività informativa ha portato l’autorità giudiziaria a emetter un decreto di perquisizione domiciliare che è stato eseguito dai Carabinieri nella serata del 14 ottobre.

L’uomo è stato arrestato per detenzione e condotto nella Casa circondariale di Alessandria; lo stupefacente, insieme ai materiali da confezionamento e taglio sono stati sequestrati.