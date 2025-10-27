PUBBLICITÀ
HomeCronacaPubblica i video su TikTok per vendere droga, arrestato nonno-pusher
CronacaCronaca nazionale

Pubblica i video su TikTok per vendere droga, arrestato nonno-pusher

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Pubblica i video su TikTok per vendere droga, arrestato nonno-pusher
Pubblica i video su TikTok per vendere droga, arrestato nonno-pusher
PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Stazione di Castello d’Annone, assieme alle sezioni di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato l’italiano, gravemente indiziato di detenzione di sostanze ai fini di spaccio e già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti.

I militari avevano raccolto indizi a carico dell’uomo monitorando il profilo Tik tok con cui il soggetto pubblicizzava la sua attività illecita a scopo di attirare nuova clientela e vigilando sul movimento di persone non del luogo verso l’abitazione dell’indagato; la minuziosa attività informativa ha portato l’autorità giudiziaria a emetter un decreto di perquisizione domiciliare che è stato eseguito dai Carabinieri nella serata del 14 ottobre.

PUBBLICITÀ

L’uomo è stato arrestato per detenzione e condotto nella Casa circondariale di Alessandria; lo stupefacente, insieme ai materiali da confezionamento e taglio sono stati sequestrati.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati