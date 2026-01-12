Pulmino si ribalta in strada, operaio di Napoli salva bimbi e maestra

PUBBLICITÀ

Filippo Messina, operaio di Napoli specializzato nella Manutenzione di POP openfibersi, è reso protagonista di un gesto meraviglioso: ha liberato dei bambini e una maestra di una scuola elementare rimasti intrappolati in una scuolabus ribaltatosi in strada a Cervaro, nel frusinate. Nonostante il tempestivo intervento, Filippo a InterNapoli però chiarisce: “È stato un gesto spontaneo, gli eroi sono altri”.

È ora al vaglio dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Cassino la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio in località Colle Fionda, nel comune di Cervaro, dove uno scuolabus si è ribaltato fuori strada mentre trasportava dieci bambini.

PUBBLICITÀ

Il mezzo è stato sequestrato su disposizione del magistrato di turno, che ha avviato una serie di verifiche per escludere eventuali guasti meccanici o altre concause. Un passaggio ritenuto necessario e automatico, considerata la presenza a bordo di minori.

La società che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune ha riferito che l’incidente sarebbe stato causato da un malore improvviso dell’autista, escludendo responsabilità legate allo stato del mezzo o a manovre azzardate. Versione che dovrà ora essere confermata dagli accertamenti tecnici e investigativi in corso.

A seguito del ribaltamento, l’autista e un bambino sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Illesi gli altri bambini, soccorsi e fatti uscire dal pulmino grazie all’intervento di alcuni residenti, intervenuti immediatamente dopo l’incidente.