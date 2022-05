Putin ‘attacca’ l’amico Berlusconi, hackerato il profilo social della compagna

L’attacco hacker rivendicato dal collettivo filo russo ‘Killnet‘ continua a mietere vittime in Italia. Tra queste è finita anche la deputata Marta Fascina di Forza Italia e attuale compagna del leader azzurro, Silvio Berlusconi. Da ieri tutte sul profilo della parlamentare sono apparse storie e annunci pubblicitari con chiare caratteristiche di phishing.

Fascina ha denunciato e chiesto assistenza

Fascina ha denunciato immediatamente e chiesto assistenza non appena ha notato che nel suo profilo erano state pubblicate storie con contenuti non approvati da lei. L’unico account violato è quello Instagram (non risultano problemi a e-mail o altri social). È possibile che la deputata sia tornata in possesso dell’account questa mattina ma che non sia ancora stato sbloccato.

Cosa sappiamo sul collettivo Killnet

Come si legge anche su Il Corriere della Sera, il gruppo hacker Killnet pare sia collegato al governo di Mosca. Sono loro i responsabili degli attacchi alle istituzioni italiane (dal Senato al ministero della Difesa, dall’Istituto superiore di Sanità all’Aci) e che stanno cercando di ostacolare anche le votazioni dell’Eurovision Song Contest a Torino.

“La loro arma resta sempre l’attacco Ddos (distributed denial of service)” spiega il CdS, ovvero un sistema che ha come scopo quello di sovraccaricare i server di una rete per renderla inutilizzabile. “Proprio pochi giorni fa sono arrivati addirittura a minacciare l’interruzione del funzionamento dei ventilatori di ossigeno negli ospedali britannici chiedendo in cambio il rilascio di un loro membro nel Regno Unito, responsabile di attacchi ai siti istituzionali e di società private in Romania, colpevole di appoggiare l’Ucraina” spiega ancora il quotidiano.