Rebby Beautyfill di nuovo sotto i riflettori, la donna più temuta dalla Campania

Antonio Mangione
Ultima modifica:
Di nuovo sotto i riflettori.
Di nuovo al centro dell’attenzione.
Rebby Beautyfill, per molti ormai la donna più temuta della Campania, torna a far parlare di sé. Un nome che nel settore del viso non passa inosservato e che richiama clienti da tutta Italia, persone disposte a spostarsi pur di affidarsi a lei.

Guardando il suo percorso, una cosa è chiara: potrebbe davvero scrivere un libro.
Un libro su tutto quello che ha passato, affrontato, sopportato.
Un libro fatto di sacrifici, di scelte difficili, di momenti in cui sarebbe stato più facile mollare, ma non lo ha mai fatto.

Perché Rebby Beautyfill non vive il suo lavoro come un semplice mestiere.
Lo vive mettendoci anima e cuore, ogni giorno, senza risparmiarsi.
Ci mette la faccia, il tempo, le energie, la responsabilità verso le persone che si affidano a lei.

Nei giorni scorsi la sua attività è stata sottoposta a controlli. Il risultato è stato chiaro e netto:
un centro pulito, ordinato, preciso, senza irregolarità, senza problemi legati alla sicurezza o alla qualità del lavoro.

Lo stop non è arrivato per errori o mancanze, ma per una rigida questione burocratica. La normativa italiana non consente che un centro estetico collabori con un medico: o centro estetico, o centro medico. Nessuna via di mezzo.

Poiché l’attività di Rebby Beautyfill è focalizzata sul viso e prevede la collaborazione con un medico specializzato in medicina estetica, unico responsabile dei trattamenti medicali, la scelta è stata inevitabile: intraprendere il percorso verso il Centro Medico.

Intanto, il riscontro arriva da chi conta davvero. Oltre 42.000 follower su Instagram, messaggi continui, clienti dispiaciute, in attesa, che chiedono aggiornamenti. Persone che arrivano da tutta Italia e che oggi sentono questo passaggio come qualcosa che le riguarda da vicino.

La storia di Rebby Beautyfill non è fatta di fortuna.
È fatta di lavoro vero, di cuore, di resistenza.

E forse è proprio per questo che continua a essere sotto i riflettori:
perché quando una donna dà tutto al proprio lavoro, anche fermarla per un attimo non basta a cancellare ciò che ha costruito.
Rebby beautyfill non si ferma. EVOLVE

Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

