Qualiano protagonista a Casa Sanremo, Luigi Pennacchio nella città del Festival con la sua barberia

Nell’anno in cui Casa Sanremo 2026 diventa maggiorenne, il Gruppo Panariello ritorna protagonista nella città del Festival con i brand Elite e Hairstudios’s.

Il gruppo fondato da Luigi Panariello, il primo parrucchiere unisex d’Italia che ha rivoluzionato il settore dell’hairstyling, sarà official Partner di Casa Sanremo 2026, il più importante hub dedicato agli eventi legati al Festival della canzone italiana.

Un appuntamento di grande prestigio che, dal 24 al 28 febbraio 2026, trasformerà il Teatro Palafiori nel cuore pulsante delle attività di artisti, media e professionisti del settore beauty & entertainment.

Il Gruppo Panariello sarà protagonista con i suoi due brand, Elite Barberia Italiana, nel nome di Luigi Pennacchio, e HAIRSTUDIO’S, realtà che rappresentano da oltre cinquant’anni un punto di riferimento nazionale nella formazione professionale, nella consulenza manageriale e nello sviluppo di saloni ad alta redditività.

All’interno degli spazi di Casa Sanremo, il Gruppo presidierà attività dedicate allo stile, alla cura dell’immagine e alla creatività, contribuendo al racconto esclusivo del backstage del Festival.

Durante la settimana del Festival, più di 30 franchisee provenienti da tutta Italia parteciperanno a un ricco programma di eventi, masterclass, shooting fotografici, talk e performance artistiche.

Un’occasione unica di networking, formazione e visibilità per l’intera rete, che conferma la solidità e l’espansione del modello franchising del Gruppo.

Il Talent targato Panariello

Nel corso della manifestazione andrà in scena la 9ª edizione di La Nouvelle Generation, il talent ideato dal Gruppo Panariello e dedicato ai giovani talenti dell’acconciatura e del grooming. I finalisti avranno la possibilità di esibirsi su un palco prestigioso, davanti a professionisti, giornalisti e ospiti del Festival. Per i vincitori ci saranno in palio pass speciali per Casa Sanremo e la partecipazione alla prossima collezione artistica del Gruppo Panariello.

Con il talent si conferma l’impegno del Gruppo nella scoperta, formazione e valorizzazione delle nuove generazioni del settore beauty & hairstyle.

La partecipazione a Casa Sanremo 2026 punta a consolidare il ruolo del Gruppo Panariello come ambasciatore dello stile italiano e riferimento nazionale per innovazione, formazione e imprenditorialità nel mondo hair & beauty.

Un’occasione per rafforzare la presenza dei brand Elite e HAIRSTUDIO’S, valorizzando il capitale umano e contributo quotidiano dei professionisti che compongono la rete franchising.