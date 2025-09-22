Tentato omicidio fuori l’hotel, arresto bis per Ciccarelli

PUBBLICITÀ

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal locale Tribunale del Riesame su istanza della Procura di Salerno, nei confronti di Gaetano Ciccarelli, che si è costituito presentandosi presso la casa circondariale. Allo stesso sono stati contestati i reati di “tentato omicidio plurimo e porto abusivo di armi da sparo”.

Le accuse ai fratelli Ciccarelli

L’indagato, unitamente al fratello Raffaele, era già stato tratto in arresto il 15 luglio 2024 su provvedimento precautelare che aveva riconosciuto l’ipotesi accusatoria scaturita dall’attività investigativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della Compagnia di Agropoli, che li aveva individuati quali responsabili del gravissimo ferimento, con ben 11 colpi di pistola calibro 9×21, di 3 persone all’esterno dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum mentre era in corso il “Deaf International Festival 2024”, delle quali due successivamente decedute.

A seguito di ricorso in Cassazione proposto dai difensori avverso l’ordinanza cautelare impositiva, la Suprema Corte, nell’affermare il ruolo dell’indagato quale istigatore, determinatore e concorrente morale, ha confermato la sussistenza del quadro indiziario e confermate le esigenze cautelari, determinate dalle modalità di esecuzione delle condotte connotate da particolare efferatezza, pervicacia e spregiudicatezza, nonché dalla sua personalità violenta.

L’annuncio sui social

Secondo l’ipotesi accusatoria, Ciccarelli avrebbe annunciato, in molteplici circostanze sui social, le sue intenzioni, animate da risentimento personale, legato a questioni sentimentali, nei confronti del gruppo di bikers. Quanto avvenuto presso la struttura ricettiva, quando l’indagato affrontava i propri antagonisti sferrando colpi e schiaffi e, successivamente, richiedendo l’intervento del fratello Raffaele, armato di pistola, fu una vera e propria spedizione “punitiva” largamente preannunciata.

Il provvedimento cautelare eseguito non importa alcun giudizio di responsabilità definitivo e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.