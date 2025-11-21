Qualità della vita 2025, Campania in fondo alla classifica: Napoli ultima per "Affari e Lavoro"

PUBBLICITÀ

Bassa classifica per le cinque province della Campania. Questo è quanto emerso dall’indagine sulla qualità della vita in Italia oggi che vede al primo posto Milano e all’ultimo Caltanissetta.

Napoli ultima nella classifica “Affari e Lavoro”

Delle cinque province campane, quella meglio posizionata, al 77esimo posto su 107 della classifica generale, è Avellino. Segue la provincia di Salerno (81esima), poi Benevento (86esima), Caserta (93esima) e infine Napoli (98esima).

Peggio del capoluogo partenopeo fanno solo Palermo, Catania, Taranto, Siracusa, Agrigento, Foggia, Reggio Calabria, Crotone e, appunto, Caltanissetta. Ma i numeri negativi della provincia di Napoli non si fermano qui. La provincia è ultima tra le 107 province italiane nella classifica “Affari e lavoro” e per il tasso di disoccupazione tra i 18 e i 64 anni, che è al 18,38% per gli uomini e al 23,91% per le donne. Tra le altre province, sempre per quanto riguarda affari e lavoro, Caserta è al 97esimo posto e Salerno al 92esimo. La migliore performance è ancora una volta quella di Avellino, che si colloca però comunque sempre all’83esimo posto. Anche per il tasso di occupazione femminile i numeri non sono positivi. La provincia di Napoli è 102esima, peggio fanno Crotone, Caserta, Caltanissetta, Barletta-Andria-Trani e Taranto.

Altri dati emersi dall’indagine sulla qualità della vita in Italia

Quanto all’ambiente, che comprende tra le altre cose i consumi di energia elettrica, la densità di verde storico e i parchi urbani, il superamento dei limiti di biossido d’azoto e pm10, Napoli è al 104esimo posto. Posizionate, invece, più in alto in classifica Benevento al 71esimo, Caserta al 70esimo, Salerno al 63esimo, e Avellino al 45esimo. L’area del napoletano è anche quella in cui girano più auto: è infatti l’ultima nella classifica dei veicoli circolanti per chilometri quadrati di superficie urbanizzata.

Per quanto riguarda, invece, la raccolta dei rifiuti urbani, la provincia di Napoli è al 79esimo posto: meglio di Roma, all’88esimo, ma anche di Reggio Emilia, Venezia, Modena e Firenze. Così come va meglio per quanto riguarda il numero dei reati. La provincia di Napoli è infatti al 91esimo posto e vede sotto Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova, Venezia e Torino.

Quanto al sistema salute, la situazione non è così pessima: quattro province campane su cinque sono tra le prime 50 – con Napoli che è al 38esimo posto e Benevento al 30esimo – mentre Caserta è in fondo alla classifica.